Les premières images de la saison 4 de Ted Lasso dévoilées

Il y a des news qui rendent le smile . Ce mercredi, la plateforme de streaming Apple TV a annoncé la sortie de la saison 4 de Ted Lasso , prévue pour l’été 2026. Pour rallumer la flamme, la plateforme a lâché quatre premières images de cette nouvelle saison avec Jason Sudeikis dans son rôle emblématique.

Direction le Kansas

Pour les non-initiés, la série Ted Lasso suit un entraîneur de football américain devenu coach du club anglais de Richmond. Après être montée en Premier League à la fin de la saison 2, l’institution dirigée par Rebecca Welton termine deuxième du championnat anglais pendant le troisième opus.…

CM pour SOFOOT.com