West Ham recrute un vrai costaud
Salut le musclé ! Ce mercredi, West Ham United a officialisé la signature d’Adama Traoré arrivant en provenance de Fulham.Formé dans les équipes jeunes du FC Barcelone, le joueur de 30 ans a déjà évolué en Premier League du côté d’Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton et Fulham, totalisant 262 rencontres dans l’élite anglaise. À l’exception d’un prêt de six mois à son club formateur, Barcelone, Traoré joue en continu en Angleterre depuis l’été 2015. Cette saison, l’ailier aux gros biscottos avait toutefois peu de temps de jeu à Fulham et n’a inscrit aucun but.
