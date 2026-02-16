 Aller au contenu principal
Pour Sébastien Pocognoli, Monaco-PSG est un match comme les autres
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 15:05

La casquette vissée sur une tête bien lucide. Après avoir mené l’AS Monaco vers la victoire contre le FC Nantes (3-1), Sébastien Pocognoli aborde le barrage aller de Ligue des champions face au PSG sans plus de pression que d’habitude .

Interrogé sur la façon dont il perçoit la rencontre, le tacticien monégasque a rappelé que « le plus grand défi , c’est tout simplement de réussir cette saison et le match de demain fait partie de cet objectif. Il n’y a pas plus de pression ou d’attente quant à ce match par rapport aux autres. »

SW pour SOFOOT.com

