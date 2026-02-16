La présence de Donnarumma à Manchester City ne fait pas un heureux

Mauvais choix de carrière ou faute à pas de chance ? Le gardien anglais James Trafford, ramené à la maison pour environ 31 millions d’euros cet été, a joué seulement onze matchs avec Manchester City cette saison . Une situation qu’il n’envisageait pas lorsqu’il a signé son contrat, bien avant que les Skyblues ne se ruent sur Gianluigi Donnarumma en fin de mercato estival.

« Je ne m’attendais pas à ce que cette situation se produise, mais c’est arrivé, alors il faut faire avec. C’est arrivé, donc je travaille très dur chaque jour et je verrai bien ce qu’il se passera, je ferai de mon mieux », raconte timidement le portier après le match des siens contre Salford ce samedi en FA Cup (victoire 2-0 des Skyblues ). « Il est tellement fiable. C’est un gardien fantastique », s’enthousiasme tout de même Pep Guardiola. Pas sûr que cela suffise à le réconforter.…

EA pour SOFOOT.com