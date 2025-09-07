 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quand Thomas Tuchel s'en prend au public anglais
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 10:26

C’est sûr, ce n’est pas le mur jaune.

Ce samedi soir, l’Angleterre assurait l’essentiel au Villa Park de Birmingham en s’imposant contre Andorre (2-0), en qualifications à la Coupe du monde 2026. Pourtant, les supporters anglais n’ont pas été satisfaits du spectacle offert par les leurs, et ont ciblé le jeu proposé par Thomas Tuchel face à un adversaire supposé plus faible. En conférence de presse, le sélectionneur a ainsi rendu la pareille à ces mêmes supporters, en les accusant tout simplement de n’avoir servi à rien : « Nous espérions trouver un public enthousiaste, un public qui nous porterait… Mais bon, c’était très différent de l’atmosphère que l’on peut avoir en Premier League. Les supporters auraient vraiment pu nous embarquer dans leur euphorie, mais non . »

AB pour SOFOOT.com

