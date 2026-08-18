Quand sera dévoilée la première liste de Zidane ?

Quand sera dévoilée la première liste de Zidane ?

Le jour de gloire va arriver. Alors que Zinedine Zidane se retrouvera sur le banc des Bleus comme sélectionneur pour la première fois le 25 septembre prochain face à la Turquie, RMC Sport dévoile que ZZ dévoilera sa première liste le 17 septembre .

Xavier Giraudon comme nouveau chef de presse des Bleus

La première liste du nouveau sélectionneur tricolore sera donc connue dans un peu moins d’un mois jour pour jour. Les sélectionnés se rendront ensuite en rassemblement à Clairefontaine dès le 21 septembre , avant de s’envoler pour défier la Turquie le 25 puis la Belgique trois jours plus tard.…

LB pour SOFOOT.com