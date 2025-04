Quand Ronaldinho finissait « en maillot et crampons en boîte de nuit » pour fêter la C1 du Barça

Il y a certaines anecdotes dont on ne se lasse pas.

Dans son édition de mardi, L’Équipe publie une interview de Ronaldinho, qui vient d’avoir 45 ans. Et au milieu de nombreuses banalités sur sa carrière et le PSG, le champion du monde 2002 raconte aussi sa victoire en finale de Ligue des champions avec le Barça, en 2006, contre Arsenal (2-1) : « C’est l’autre trophée qui marque avec la Coupe du monde et mon Ballon d’Or. Ça arrivait comme un troisième grand titre. Et en plus, c’était à Paris (au Stade de France, NDLR) . On avait fait une très belle fête après ! […] J’avais fait une partie de la soirée en short, en maillot et en crampons au resto et en boîte de nuit ! Ludo (Giuly) est un mec que j’adore. Chaque fois qu’on est ensemble, on passe des moments très agréables. Il est super. Il aime la vie aussi. » …

JB pour SOFOOT.com