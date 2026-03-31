Quand Riccardo Calafiori (Arsenal) refuse de signer une pancarte du trophée de la Première League

Quand Riccardo Calafiori (Arsenal) refuse de signer une pancarte du trophée de la Première League

Miroir mon beau miroir, qui va gagner la Premier League ? Interpellé dans une rue par un supporter, le défenseur italien d’Arsenal Riccardo Calafiori a refusé de signer une représentation du trophée de la Premier League en évoquant ses croyances superstitieuses. « Non pas celui-là, Nous ne l’avons pas encore gagné, je suis superstitieux ! » voilà les mots du jeune homme de 23 ans à son fan.

Une fin de saison à suspense

Engagés dans une nouvelle course au titre, les Gunners de Mikel Arteta possèdent 9 points d’avance sur leur dauphin Manchester City, avec une rencontre supplémentaire disputée. Sept matchs à jouer avant d’espérer un sacre tant attendu dans le nord de Londres. Réponse le 24 mai prochain.…

TC pour SOFOOT.com