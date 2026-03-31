Quand Riccardo Calafiori (Arsenal) refuse de signer une pancarte du trophée de la Première League
Miroir mon beau miroir, qui va gagner la Premier League ? Interpellé dans une rue par un supporter, le défenseur italien d’Arsenal Riccardo Calafiori a refusé de signer une représentation du trophée de la Premier League en évoquant ses croyances superstitieuses. « Non pas celui-là, Nous ne l’avons pas encore gagné, je suis superstitieux ! » voilà les mots du jeune homme de 23 ans à son fan.@a.m_memorabilia_london Calafiori Not signing Prem Trophy Because it’s not won yet😂😂😂!!! #fyp #arsenal #football #premierleague ♬ original sound - A&M Memorablilia
Une fin de saison à suspense
Engagés dans une nouvelle course au titre, les Gunners de Mikel Arteta possèdent 9 points d’avance sur leur dauphin Manchester City, avec une rencontre supplémentaire disputée. Sept matchs à jouer avant d’espérer un sacre tant attendu dans le nord de Londres. Réponse le 24 mai prochain.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer