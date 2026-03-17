 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Rafael Leão cite la Bible pour répondre aux critiques
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 14:25

Quand Rafael Leão cite la Bible pour répondre aux critiques

Quand Rafael Leão cite la Bible pour répondre aux critiques

Joue-la comme Karim. Alors que le Milan s’est incliné face à la Lazio ce dimanche en Serie A (1-0), Rafael Leão ne s’est pas particulièrement illustré, montrant plusieurs signes de frustration au cours de la partie. Au cœur d’une petite polémique en Italie, l’attaquant portugais a choisi de répondre en piochant dans la Bible .

« Fais ce qui est en ton pouvoir ; l’impossible est mon devoir » , cite mystérieusement le joueur du Milan dans une story publiée sur Instagram. Une punchline attribuée à l’ange Gabriel , si l’on en croit Luc dans le verset 1:37 de son Évangile (bien que la version française du verset, moins prolixe que la citation en portugais partagée par Leão, stipule simplement que « rien n’est impossible à Dieu » ).…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thierry Henry et Jamie Carragher défendent Arsenal
    Thierry Henry et Jamie Carragher défendent Arsenal
    information fournie par So Foot 17.03.2026 15:08 

    Est-ce qu’Arsenal est vraiment moche ? Pour Sky Sports, Thierry Henry et son acolyte Jamie Carragher expliquent en avoir marre des critiques sur le leader incontestable de Premier League . « Après 22 ans, je ne dis pas qu’on va gagner le championnat, mais peu importe ... Lire la suite

  • Cet ancien de Nice et de Rennes continue de jouer… à 76 ans
    Cet ancien de Nice et de Rennes continue de jouer… à 76 ans
    information fournie par So Foot 17.03.2026 15:02 

    Papy fait de la résistance. Alain Rizzo , ancien footballeur professionnel dans les années 1960, 1970 et 1980 , n’a pas quitté le monde du ballon rond. Âgé de 76 ans aujourd’hui , l’ex-défenseur français est au service du Calavon FC , en quatrième division de district… ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie
    Carlo Ancelotti est tout content de jouer contre la France et contre la Croatie
    information fournie par So Foot 17.03.2026 15:02 

    On le sait bien, un France-Brésil fait toujours passer quelques frissons . Ce n’est pas Carlo Ancelotti qui dira le contraire. Après avoir fait l’appel pour l’annonce de la sélection brésilienne, l’ex-prof du PSG a balancé qu’il était ravi de confronter ses protégés ... Lire la suite

  • Un gardien a marqué en Ligue 1 incognito
    Un gardien a marqué en Ligue 1 incognito
    information fournie par So Foot 17.03.2026 13:42 

    L’attaquant était un gardien ! Dans la triste saison messine, se cache une lueur d’espoir : Nathan Mbala. Buteur face à Toulouse pour sa première titularisation en Ligue 1, l’attaquant compte déjà deux réalisations en six petites apparitions en championnat, la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank