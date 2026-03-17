Quand Rafael Leão cite la Bible pour répondre aux critiques

Joue-la comme Karim. Alors que le Milan s’est incliné face à la Lazio ce dimanche en Serie A (1-0), Rafael Leão ne s’est pas particulièrement illustré, montrant plusieurs signes de frustration au cours de la partie. Au cœur d’une petite polémique en Italie, l’attaquant portugais a choisi de répondre en piochant dans la Bible .

« Fais ce qui est en ton pouvoir ; l’impossible est mon devoir » , cite mystérieusement le joueur du Milan dans une story publiée sur Instagram. Une punchline attribuée à l’ange Gabriel , si l’on en croit Luc dans le verset 1:37 de son Évangile (bien que la version française du verset, moins prolixe que la citation en portugais partagée par Leão, stipule simplement que « rien n’est impossible à Dieu » ).…

CMF pour SOFOOT.com