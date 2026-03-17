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Hansi Flick : « Le Barça sera mon dernier club »
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 16:37

Hansi Flick : « Le Barça sera mon dernier club »

Hansi Flick : « Le Barça sera mon dernier club »

Terminus du Flick-bus, tout le monde descend. À la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Newcastle (mercredi 18h45), Hansi Flick en a profité pour exprimer son amour au Barça . Un amour qu’il jure de nourrir jusqu’à sa petite mort. « Il est clair que j’adore travailler ici… J’essaie de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe. Je ne pense pas partir ailleurs. Le Barça sera mon dernier club et je suis très heureux » , révèle Hansi Flick.

🚨 "No estoy pensando en irme a otro lugar, este será mi último club, mi último trabajo" 🚨 Flick, a sus 61 años, ha anunciado que el Barça será el último club al que entrene pic.twitter.com/IKxL7XGvVv…

CT pour SOFOOT.com

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