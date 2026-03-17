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La programmation de la finale de Coupe de France brouille le signal entre la FFF et France TV
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 17:01

La programmation de la finale de Coupe de France brouille le signal entre la FFF et France TV

La programmation de la finale de Coupe de France brouille le signal entre la FFF et France TV

Il faudra se serrer sur « le plus grand terrain de sport ». Il aura fallu des mois de tractations pour y arriver, mais la finale de la Coupe de France a enfin sa date et son lieu : le vendredi 22 mai au Stade de France. Initialement prévu le 23 mai, la FFF devait trouver un plan B à cause de travaux sur les transports publics d’Île-de-France. Un soulagement pour les uns mais qui ouvre un casse tête pour les autres. La rencontre est programmée le même soir que la finale de Challenge Cup au rugby, ce qui pose problème à France Télévisions , diffuseur des deux compétitions.

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