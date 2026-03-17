Le gros coup de gueule de Micky van de Ven

Micky en mode Rocky. Avant de recevoir l’Atlético de Madrid pour tenter de claquer une remontada historique (personne ne l’attend, celle-là, vu le score à l’aller), Micky van de Ven a passé une soufflante quant aux critiques qui dénoncent un manque d’engagement des Spurs envers leur club.

« Pour être honnête, ce n’est pas un sujet qui m’intéresse beaucoup, commence le capitaine de Tottenham . Ce ne sont que des journalistes qui racontent n’importe quoi. On se dit donc : « Mais d’où vous sortent ces idées ? » Comme si les joueurs étaient démotivés ou s’en fichaient de la situation. […] Ce serait bizarre qu’un joueur se trouve dans le vestiaire en ce moment et dise : « Oh, je vais partir, de toute façon » ou « Je prends la situation à la légère » ». …

SW pour SOFOOT.com