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La FFF autorise les Girondins à recruter en France
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 12:57

La FFF autorise les Girondins à recruter en France

La FFF autorise les Girondins à recruter en France

Gérard Lopez contraint au Made in France . Initialement privé de recrutement par la FIFA depuis le 27 mars pour trois mercatos depuis l’affaire Pedro Díaz, la FFF a décidé de prendre à contre-pied la décision de l’instance mondiale. L’instance du football français a décidé de ne pas étendre sur le territoire la décision de la FIFA. Bordeaux pourra donc engager des joueurs lors de l’intersaison qui proviennent de clubs français.

Dans l’attente de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS)

Après une audience avec le CNOSF et une visio avec la commission de contrôle des clubs, la Fédération a fini par se ranger derrière la position bordelaise , comme l’a confirmé L’Équipe. Logique implacable : le placement en redressement judiciaire du 30 juillet 2024 avait gelé les dettes du club, et le tribunal de commerce de Bordeaux a enfoncé le clou le 24 juin 2025 en validant un plan de continuation qui rasait la facture de 90 %. Une situation qui ne permettait plus le paiement d’1,5 million d’euros, à moins de ne plus respecter les règles du plan de continuation. Autrement dit, la FFF a dû reconnaître la primauté du droit commercial français.…

EM pour SOFOOT.com

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