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Quand Peter Crouch paye une tournée de mille pintes après un pari perdu
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 17:06

Quand Peter Crouch paye une tournée de mille pintes après un pari perdu

Quand Peter Crouch paye une tournée de mille pintes après un pari perdu

Si tout le monde n’en avait que pour les Coupes d’Europe ces jours-ci, l’essentiel se jouait peut-être ailleurs. À Cheltenham par exemple, sympathique ville thermale du sud de l’Angleterre, qui accueille du 10 au 13 mars un rendez-vous hippique de courses d’obstacles. L’occasion de voir des chevaux galoper, certes, mais surtout de se faire offrir une pinte par Peter Crouch himself .

Comme le rapporte le Daily Mail , l’ancien attaquant anglais a payé les frais d’un pari perdu, déboursant 7 500 livres (environ 8 600 euros) pour payer mille pintes de Guinness à tout l’hippodrome . Le pari en question portait sur l’origine des chevaux concurrents dans la course de 15h20 : la société de paris irlandaise Paddy Power avait proposé de payer les bières si un cheval britannique l’emportait ; en revanche, si l’équidé gagnant était irlandais, l’ancien de Liverpool devait mettre la main à la poche.…

CMF pour SOFOOT.com

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