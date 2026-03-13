Quand Peter Crouch paye une tournée de mille pintes après un pari perdu

Si tout le monde n’en avait que pour les Coupes d’Europe ces jours-ci, l’essentiel se jouait peut-être ailleurs. À Cheltenham par exemple, sympathique ville thermale du sud de l’Angleterre, qui accueille du 10 au 13 mars un rendez-vous hippique de courses d’obstacles. L’occasion de voir des chevaux galoper, certes, mais surtout de se faire offrir une pinte par Peter Crouch himself .

Comme le rapporte le Daily Mail , l’ancien attaquant anglais a payé les frais d’un pari perdu, déboursant 7 500 livres (environ 8 600 euros) pour payer mille pintes de Guinness à tout l’hippodrome . Le pari en question portait sur l’origine des chevaux concurrents dans la course de 15h20 : la société de paris irlandaise Paddy Power avait proposé de payer les bières si un cheval britannique l’emportait ; en revanche, si l’équidé gagnant était irlandais, l’ancien de Liverpool devait mettre la main à la poche.…

CMF pour SOFOOT.com