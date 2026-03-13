Gouiri après la victoire de l'OM : «On savait que ça allait être une ambiance hostile»

Dis-moi oui, Gouiri ! L’OM a été ennuyant, mais puisqu’il faut savoir gagner petit à défaut de bien jouer, l’OM s’est imposé contre Auxerre (1-0). Il a fallu un but dans le dernier quart d’heure d’Amine Gouiri pour débloquer la situation. Le buteur s’est exprimé en fin de match au micro du diffuseur. « Je suis content. Je ne sais pas si je suis l’homme du match. On voulait ces trois points. On savait que ça allait être une ambiance hostile , affirme-t-il, en parlant des supporters du Vélodrome restés muets toute la première mi-temps. Lors des 45 premières minutes, ils n’ont pas chanté. Ce qu’on voulait faire, c’était débloquer le match et les ramener. Après, on est tombés sur une équipe d’Auxerre qui défendait à cinq. C’était dur. Il n’y avait pas beaucoup d’espaces. On a essayé de pousser en deuxième mi-temps. On repart avec les trois points, c’est tout ce qu’on voulait. »

Avec ce succès, Marseille s’impose pour la troisième fois d’affilée en Ligue 1 et reste troisième. « On prend de l’avance, a poursuivi Amine Gouiri, et on va essayer de continuer comme ça. On va passer un bon week-end, on va bien récupérer. » L’OM reçoit Lille avant la trêve.…

UL pour SOFOOT.com