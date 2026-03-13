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Rayan Cherki compare le ballon à son chat
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 23:13

Rayan Cherki compare le ballon à son chat

Rayan Cherki compare le ballon à son chat

Rayan Charki ? Si Rayan Cherki fait le bonheur de Manchester City depuis cet été, c’est peut-être parce que l’ancien lyonnais est un peu félin. Dans un entretien à France Football , le sosie de Raphaël Quenard disserte sur son rapport au ballon, et compare sa relation entre le cuir et lui à une celle qu’il a avec un chat. « J’essaye de le caresser, témoigne-t-il en se grattant la barbe. C’est compliqué pour moi de parler de ça… Je ne peux pas faire mal au ballon, tu vois ? Ce sont des choses que vous, peut-être, vous ne ressentez pas, mais moi, je peux voir dans certains touchers de balle que le ballon n’apprécie pas. C’est comme mon chat. Le chat, il ne va pas venir vers toi s’il n’apprécie pas comment tu le caresses. Le ballon, c’est la même chose. »

« La manière qu’a Pep de voir le football, c’est la mienne »

L’ami des bêtes poursuit, plein de tendresse : « Quand j’ai le ballon, je veux qu’on se dise : « putain, comment il a fait ? Comment il a vu ? » C’est juste ça. » Avant de conclure : « La manière qu’a Pep de voir le football, c’est la mienne. »

UL pour SOFOOT.com

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