Le Mans sur le podium de Ligue 2, Montpellier à l’affût et Bastia peut avoir peur

Et si la remontée de l’année venait de Montpellier ? Vainqueur de Laval (2-0) grâce à deux buts de Théo Sainte-Luce et Nicolas Pays, Montpellier grimpe à la… cinquième place de Ligue 2. Les hommes de Zoumana Camara mettent la pression sur le Red Star et Reims dans la lutte pour les play-off. Le Mans, vainqueur renversant de Nancy (4-2) grâce à un énorme triplé d’Antoine Rabillard, consolide sa troisième place et sa magnifique saison.

Les cinq dernières équipes perdent

Lors des cinq matchs de ce vendredi soir, c’est simple : les cinq dernières équipes de Ligue 2 se sont inclinées. Pour la première d’Alain Pochat, Amiens, 16 e , a par exemple offert à Guingamp sa première victoire depuis fin janvier (1-0) . Clermont, 14 e ce soir, s’est incliné à Gabriel-Montpied contre Pau grâce à l’élégant Giovani Versini, passé par l’Auvergne (0-1) . Onzièmes ce soir, les Béarnais ne sont qu’à trois points de Montpellier, cinquième.…

UL pour SOFOOT.com