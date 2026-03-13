Gouiri débloque l'OM et le Vélodrome

Dans un Vélodrome resté muet toute la première mi-temps, Marseille a mis du temps pour se défaire d'un Auxerre bien organisé (1-0). Amine Gouiri évite à Habib Beye et à l'OM pas mal d'ennuis, et permet à l'OM de consolider sa place sur le podium. C'est sûrement le plus important ce soir.

Marseille 1-0 Auxerre

But : Gouiri (79 e ) pour les Olympiens

C’est aussi connu qu’une réplique de bon film : les deux dernières saisons, les matchs entre Marseille et Auxerre font disjoncter les Sudistes. Le match aller s’est soldé par deux cartons rouges et un Marseille bien vernis. La saison dernière, l’OM s’était incliné à l’aller (1-3) et Jubal avait rendu fou Pablo Longoria au retour. Ce vendredi au Vélodrome, ce n’est ni de la faute de François Pignon, ni celle de Thierry Lhermitte ni des scénaristes du Dîner de Cons si l’OM est resté aussi longtemps bloqué qu’un quinqua avec un lumbago contre Auxerre. Heureusement pour Habib Beye et les Olympiens, Amine Gouiri a surgi pour décadenasser les Bourguignons (1-0) . Dans ce nouvel épisode de la comédie 2025-2026 olympienne, l’OM s’évite des tourments et consolide sa troisième place. L’AJA reste barragiste.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com