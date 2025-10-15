Quand Paul Pogba et N'Golo Kanté se retrouvent en Arabie saoudite
Eric et Ramzy, Kad et Olivier, Paul et N’Golo.
Ce mardi, Paul Pogba a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo de ses retrouvailles avec N’Golo Kanté. Toujours indisponible avec l’AS Monaco, la Pioche était en visite au Moyen-Orient, où il a pu retrouver son ancien coéquipier de l’équipe de France. …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer