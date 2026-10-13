« Quand on prend le premier, tout devient plus compliqué... », les explications de Benjamin André

Amorce. Défaits 3 à 0 par Arsenal à l’Emirates Stadium, les Lillois ont tenu la baraque pendant une heure avant de s’effondrer. Un passage à vide qu’a tenté d’expliquer Benjamin André au micro de Canal + : « Quand on prend le premier, tout devient plus compliqué. On n’a pas trop mal défendu mais on a trop peu proposé », explique lucide le capitaine lillois.

Des Lillois pas encore à leur véritable niveau

Le numéro 21 du LOSC a surtout regretté que son équipe n’ait pas réussi à se procurer plus de situations offensives alors que les Gunners ont parfois pu manquer de mordant. Interrogé sur les difficultés dans le jeu traversées par les Lillois depuis le début de la saison, André n’a pas tergiversé au moment de livrer son analyse : « Je pense qu’on est loin de ce qu’on peut faire et de ce qu’on sait faire. Après ce soir c’est un match à part […] Je pense qu’il y avait mieux à faire avec le ballon si on avait eu un peu plus de courage, si on avait osé un peu plus ». …

LB pour SOFOOT.com