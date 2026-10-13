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L'Atlético plonge Manchester United dans la déprime
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 23:02

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L'Atlético plonge Manchester United dans la déprime

L'Atlético plonge Manchester United dans la déprime

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Buts : Barrios (1 ère ) et Lookman (79 e )

Expulsion : Yoro (74 e ) pour les Red Devils

TB pour SOFOOT.com

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