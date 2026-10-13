L'Atlético plonge Manchester United dans la déprime
Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
Buts : Barrios (1 ère ) et Lookman (79 e )
Expulsion : Yoro (74 e ) pour les Red Devils …
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Atlético plonge Manchester United dans la déprime
Buts : Barrios (1 ère ) et Lookman (79 e )
Expulsion : Yoro (74 e ) pour les Red Devils …
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Amorce. Défaits 3 à 0 par Arsenal à l’Emirates Stadium, les Lillois ont tenu la baraque pendant une heure avant de s’effondrer. Un passage à vide qu’a tenté d’expliquer Benjamin André au micro de Canal + : « Quand on prend le premier, tout devient plus compliqué. ... Lire la suite
Des buts, des buts en encore des buts ! La soirée de ce mardi aura été riche en émotions… et aussi en surprises aux quatre coins de l’Europe. Tout au nord d’abord, où le Viking Stavanger a fait une nouvelle fois rayonner le football norvégien en accrochant le Bayern ... Lire la suite
Galatasaray 1-4 FC Barcelone Buts : Batrakov (28 e ) pour Galatasaray // Cancelo (43 e ), F. López (50 e ), Gordon (53 e ) et Adeyemi (65 e ) pour le Barça Et il n’a même pas marqué. Le Barça s’est d’abord fait peur à Istanbul, avant que Lamine Yamal ne plane sur ... Lire la suite
À l'Emirates, le LOSC a tenu comme il pouvait pendant plus d'une heure, avant qu'Arsenal n'appuie sur le champignon pour en passer trois en sept minutes (3-0). Cela fait 2/2 pour les Gunners et 0 point après deux journées pour Lille, dans cette Ligue des champions. ... Lire la suite
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