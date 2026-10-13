Le Bayern accroché par Viking, Bruges fait tomber l'Inter après un match fou

Des buts, des buts en encore des buts ! La soirée de ce mardi aura été riche en émotions… et aussi en surprises aux quatre coins de l’Europe. Tout au nord d’abord, où le Viking Stavanger a fait une nouvelle fois rayonner le football norvégien en accrochant le Bayern Munich dans un scénario qui vaut le détour (3-3) . Une première période parfaite conclue avec deux buts d’avance, avant que le prince Harry Kane ne décide de prendre les choses en mains. Et quand Luis Díaz pense donner la victoire aux siens, Michael Olise ne trouve rien de mieux à faire que d’envoyer le ballon dans le visage de Zlatko Tripić, laissant ses partenaires à dix. Une infériorité numérique finalement fatale.

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com