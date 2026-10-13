Arsenal coule Lille en sept minutes

À l'Emirates, le LOSC a tenu comme il pouvait pendant plus d'une heure, avant qu'Arsenal n'appuie sur le champignon pour en passer trois en sept minutes (3-0). Cela fait 2/2 pour les Gunners et 0 point après deux journées pour Lille, dans cette Ligue des champions.

Arsenal 3-0 Lille

Buts : Timber (64 e ), Eze (67 e ) et Saka (71 e ) pour les Gunners

Ce n’est pas encore Noël, mais le LOSC a ressemblé à un jouet ce mardi soir à l’Emirates Stadium. Pour la première rencontre de son histoire avec Arsenal, Lille n’a pas été trimballé pendant toute la rencontre, les Dogues ont même été courageux, organisés, au point de tenir plus d’une heure face au champion d’Angleterre qui avait décidé de garder des munitions et un peu d’intensité pour la Premier League et peut-être le déplacement à Munich la semaine prochaine. Il y avait un monde d’écart, sans surprise, entre les deux équipes et les Gunners ont eu besoin de sept minutes pour le rappeler aux derniers optimistes en marquant trois buts à des Lillois gambadant dans une cour trop grande pour eux (3-0).…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com