Lamine Yamal et le Barça s'amusent à Galatasaray

Galatasaray 1-4 FC Barcelone

Buts : Batrakov (28 e ) pour Galatasaray // Cancelo (43 e ), F. López (50 e ), Gordon (53 e ) et Adeyemi (65 e ) pour le Barça

Et il n’a même pas marqué. Le Barça s’est d’abord fait peur à Istanbul, avant que Lamine Yamal ne plane sur la partie pour permettre aux Blaugrana de signer une nouvelle démonstration (1-4) . Tout avait pourtant débuté par un vacarme accompagnant l’ouverture du score des locaux par le biais du jeune russe Alexey Batrakov (0-1, 28 e ) . Les Catalans sont même sauvés miraculeusement d’un hors-jeu au poil de Barış Yılmaz, auteur du 2-0 pour faire chavirer tout un stade. Et puis, la lumière est finalement venue de João Cancelo, esseulé en pleine surface pour égaliser avant la pause (1-1, 43 e ) .…

TB pour SOFOOT.com