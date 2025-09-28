 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Nicolas Sarkozy confond une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 17:00

Quand Nicolas Sarkozy confond une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé

Quand Nicolas Sarkozy confond une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé

Trois jours après que Cécile de Ménibus a confondu Désiré Doué et Senny Mayulu au dîner de gala de la fondation du PSG.

Ce samedi soir, Nicolas Sarkozy n’était toujours pas en prison puisqu’il a été aperçu à sa place dans la corbeille du Parc des Princes. La question de savoir qui récupérera son abonnement une fois qu’il sera derrière les barreaux se pose donc toujours. En attendant, l’ancien président de la République, fraîchement condamné à 5 ans de cabane pour association de malfaiteurs a pu savourer tranquillou le succès (2-0) de son club de cœur face à l’AJ Auxerre d’un excellent Kévin Danois.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Slovène Tadej Pogacar, sacré de nouveau champion du monde, le 28 septembre 2025 à Kigali au Rwanda ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Mondiaux de cyclisme: Pogacar, un pas de plus dans la légende
    information fournie par AFP 28.09.2025 17:22 

    Dans un contexte historique et une ambiance exceptionnelle, Tadej Pogacar est entré un peu plus dans la légende dimanche à Kigali en conservant son titre de champion du monde après une attaque à 104 kilomètres de l'arrivée de ces premiers Mondiaux en Afrique. "Je ... Lire la suite

  • Le Derby international de chameaux au Kenya, une "course qui rassemble les gens"
    Le Derby international de chameaux au Kenya, une "course qui rassemble les gens"
    information fournie par AFP Video 28.09.2025 17:18 

    Dans le nord du Kenya, des milliers de spectateurs encouragent les participants au Derby international de chameaux, une course traditionnelle ouverte aux professionnels comme aux amateurs.

  • Le Paris FC résiste à Nice
    Le Paris FC résiste à Nice
    information fournie par So Foot 28.09.2025 17:01 

    Nice 1-1 Paris FC Buts : Diop (40 e ) pour Nice // Krasso (88 e , SP) pour le Paris FC Deux changements dès la mi-temps, est-ce forcément synonyme de début de match foiré pour le club qui les réalise ?… FC pour SOFOOT.com

  • Le Slovène Tadej Pogacar, à nouveau sacré champion du monde, le 28 septembre 2025 à Kigali au Rwanda ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Cyclisme: Pogacar conserve son titre de champion du monde après une attaque de plus de 100 km
    information fournie par AFP 28.09.2025 16:33 

    Tadej Pogacar est entré un peu plus dans la légende en conservant son titre de champion du monde après une attaque à 104 kilomètres de l'arrivée dimanche lors des Mondiaux de cyclisme à Kigali, les premiers en Afrique, disputés dans une ambiance exceptionnelle. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank