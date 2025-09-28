Quand Nicolas Sarkozy confond une journaliste avec la mère d’Ousmane Dembélé

Trois jours après que Cécile de Ménibus a confondu Désiré Doué et Senny Mayulu au dîner de gala de la fondation du PSG.

Ce samedi soir, Nicolas Sarkozy n’était toujours pas en prison puisqu’il a été aperçu à sa place dans la corbeille du Parc des Princes. La question de savoir qui récupérera son abonnement une fois qu’il sera derrière les barreaux se pose donc toujours. En attendant, l’ancien président de la République, fraîchement condamné à 5 ans de cabane pour association de malfaiteurs a pu savourer tranquillou le succès (2-0) de son club de cœur face à l’AJ Auxerre d’un excellent Kévin Danois.…

JD pour SOFOOT.com