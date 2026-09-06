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Quand Mikel Arteta et Xabi Alonso allaient en patin à roulette à la plage
information fournie par So Foot 06/09/2026 à 13:43
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Quand Mikel Arteta et Xabi Alonso allaient en patin à roulette à la plage

Quand Mikel Arteta et Xabi Alonso allaient en patin à roulette à la plage

Les bronzés font du foot. L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta retrouve Xabi Alonso ce dimanche après-midi pour le choc de Premier League entre les Gunners et Chelsea. À quelques heures du coup d’envoi, le Telegraph est revenu sur la relation qu’entretiennent les deux hommes. Le média anglais rappelle notamment qu’ils ont grandi à quelques minutes l’un de l’autre à Saint-Sébastien et qu’ils évoluaient dans le même club chez les jeunes, Antiguok. Les Basques se rendaient aussi en patin à roulette à la plage pour taper dans le ballon sur le sable.

Une coloc à Liverpool dans les années 2000

Cette relation entre les deux hommes, que le coach d’Arsenal a déjà qualifiée de « plus profonde qu’une simple amitié » a traversé les époques. Quand Mikel Arteta évoluait à Everton et Xabi Alonso à Liverpool dans les années 2000, les deux milieux de terrains partageaient un appartement au quatrième étage d’un immeuble situé dans le quartier d’Albert Dock de la ville des Beatles. Deux décennies après cette coloc, les deux potos, devenus entraîneurs de grands clubs, se retrouveront sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour un derby londonien.…

MBC pour SOFOOT.com

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