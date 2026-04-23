Quand Marquinhos découvre une expression française
Un match riche enseignements. Pas trop sportivement puisque le PSG s’est facilement imposé contre Nantes (3-0) mais plus linguistiquement. En effet, quand Marquinhos s’est présenté en zone mixte , un journaliste a surpris le capitaine du PSG, en utilisant une expression qui lui était totalement inconnue . « Vous avez un petit matelas dans cette course au titre » , dit le reporter avant que Marquinhos ne s’étonne : « Comment ça un petit matelas ? En 13 ans en France, je n’avais jamais entendu ça. »
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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