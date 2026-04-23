Rafael Leão nie avoir eu recours à des escort-girls

Pour Rafa, c’est non. Alors que plusieurs noms prestigieux du football italien ont été évoqués dans le scandale d’escortes qui secoue la Serie A, l’un des joueurs cité se défend d’avoir participé à de telles activités. Rafael Leão, l’attaquant du Milan AC, s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour « préciser de manière claire et directe que je suis totalement étranger aux faits faisant l’objet de cette enquête » . Le joueur poursuit en expliquant : « Je ne suis pas impliqué et je n’ai commis aucun délit. »

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TC pour SOFOOT.com