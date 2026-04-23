Un repreneur pour la section féminine de Dijon ?

Il y aura peut-être un peu plus que trois points en jeu à Gaston-Gérard. Pour leur dernière sortie de la saison à domicile face au Paris FC , samedi, les joueuses du DFCO pourraient aussi jouer une partie de leur avenir . Alors que la section féminine du club bourguignon est menacée de disparition en fin de saison, un potentiel repreneur visitera les installations du club, puis assistera à la rencontre de championnat .

« Il y a une piste pour un repreneur. Je ferai le job en tant que maire de la ville, je serai au match contre le Paris FC et j’accueillerai le potentiel repreneur à la mairie, on lui fera visiter le centre de formation » , confirme Nathalie Koenders, l’actuelle maire de Dijon au micro d’ Ici Bourgogne .…

CT pour SOFOOT.com