information fournie par So Foot • 28/02/2025 à 10:17

Quand Marcus Thuram explose de rire devant un sosie de Lautaro Martínez

Dans la joie et la bonne humeur.

Tout semble bien aller pour l’Inter, récemment qualifiée en demies de Coupe d’Italie (où ils affronteront l’AC Milan) et toujours leader de Serie A avant d’affronter son concurrent napolitain samedi. Si les performances des hommes Simone Inzaghi sont un peu moins régulières depuis le mois de février, la bonne humeur est toujours de mise dans les coulisses du club lombard . Preuve en images ce jeudi, et une scène plaine de fraîcheur entre Marcus Thuram et un supporter.…

TJ pour SOFOOT.com