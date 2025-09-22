Quand Manchester United enchaînait les succès grâce à la Playstation
Ah, la bonne époque où les joueurs n’étaient pas rivés sur leur smartphone pendant les déplacements !
Comme tous les footballeurs à la retraite avec beaucoup de temps libre, Wayne Rooney a un podcast , sobrement baptisé The Wayne Rooney Show et dans lequel il raconte sa vie et ses souvenirs. Comme celui-ci, où il raconte la clé du succès de son Manchester United , avec lequel il a, dans les années 2000, remporté la Premier League trois saisons d’affilée (2007, 2008, 2009) et la Ligue des champions (2008).…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer