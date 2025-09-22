Quand Manchester United enchaînait les succès grâce à la Playstation

Ah, la bonne époque où les joueurs n’étaient pas rivés sur leur smartphone pendant les déplacements !

Comme tous les footballeurs à la retraite avec beaucoup de temps libre, Wayne Rooney a un podcast , sobrement baptisé The Wayne Rooney Show et dans lequel il raconte sa vie et ses souvenirs. Comme celui-ci, où il raconte la clé du succès de son Manchester United , avec lequel il a, dans les années 2000, remporté la Premier League trois saisons d’affilée (2007, 2008, 2009) et la Ligue des champions (2008).…

JD pour SOFOOT.com