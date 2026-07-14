Les clés tactiques de France-Espagne

Arrivées dans le dernier carré sans jamais avoir été réellement mises en difficulté jusqu’ici, la France et l’Espagne se disputeront une place en finale de Coupe du monde dans ce qui s’annonce comme le choc de la compétition. Pour le moment confrontées à des blocs majoritairement bas, les deux formations vont devoir ajuster leur football pour s’adapter à leur adversaire. Alors, à quoi pourrait bien ressembler cette bataille tactique ?

→ La bataille du milieu

À première vue, l’Espagne et la France évoluent dans un système semblable : le 4-2-3-1. Chacun son numéro 10, Dani Olmo et Michael Olise, devant deux milieux récupérateurs. C’est toutefois dans ces doublettes que reposent fondamentalement les différences de style entre les deux formations. Quand d’un côté Rodri et Ruiz (ou Pedri) caressent le cuir, le font tourner, orientent le jeu et cassent les lignes par la passe, Rabiot et Tchouaméni (ou Koné) imposent un défi physique colossal à leurs adversaires et se posent en premières pierres de l’édifice défensif. D’un côté donc, un entrejeu fait pour vivre avec le ballon, de l’autre deux camarades chargés de compenser tout ce que les offensifs font moins. Si on sait les Bleus capables gérer la possession, on a beaucoup moins vu les Espagnols défendre de longues séquences durant. Ce qui nous amène à notre second point.

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Par Julien Faure pour SOFOOT.com