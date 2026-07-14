Lamine Yamal répond lui aussi à Mariano Rajoy
La bête était de sortie.
Envoyé au charbon en conférence de presse avant la demie-finale de Coupe du Monde entre la France et l’Espagne (21h, Dallas), Lamine Yamal a réitéré les propos qui lui avaient valu d’être sous le feux des projecteurs ces derniers jours : « On m’a demandé si je craignais la France et j’ai répondu non. Ça n’a pas été mal interprété : nous sommes simplement les champions d’Europe et nous ne craignons personne. » …
TD, à Dallas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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