Quand Lorient fait vivre une drôle de semaine à un club de huitième division avant son match de coupe
La magie de la Coupe. Le club de Plaudren, pensionnaire de R3 (huitième division) vit un rêve éveillé ces derniers jours. Qualifié pour le quatrième tour de la Coupe de France, une grande première dans son histoire, il défiera Pontivy (R1) ce dimanche (15h). L’occasion pour le (grand) voisin du FC Lorient de donner un sacré coup de pouce au petit poucet.
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