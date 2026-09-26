Nicolas de Tavernost justifie son départ de LFP Media

Ambiance délétère. À la tête de LFP Media tout au long du processus de lancement de L1+, Nicolas de Tavernost a claqué la porte au printemps dernier . Désormais président du conseil de surveillance du Stade rennais, il s’en explique au sein de son livre, La télé comme jamais (éd. Alleray). Un passage y est en effet consacré à ce triste épisode. « J’avais négocié, pour Ligue 1+ l’exclusivité payante des 104 matches de cette Coupe du monde . Pour la plateforme que nous venions de lancer, c’était un atout considérable » , explique-t-il.

Avant de poursuivre : « Le contrat était signé. Puis, au dernier moment, ces droits nous ont échappé au profit de beIN Sports, dans des conditions qui ne semblaient pas régulières. J’ai estimé que nous devions contester cette décision et défendre l’intérêt de Ligue 1+. Je n’ai pas été suivi. Dans ces conditions, je ne voyais plus comment continuer cette aventure. J’ai donc quitté LFP Media. » …

TB pour SOFOOT.com