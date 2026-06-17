Quand les buts d’Halaand provoquent des tremblements de terre

Cyborgesque. Auteur d’ un magnifique doublé lors de la large victoire inaugurale de la Norvège face à l’Irak mardi (1-4), Erling Haaland a fait rugir de joie ses supporters, mais pas seulement. L’avant-centre de Manchester City a également provoqué de petits tremblements de terre dans son pays natal.

Les faits se sont produits dans la ville de Bergen selon l’institut de sismologie norvégien. D’après ce dernier, « la station sismique de Bergen a enregistré des signaux distincts provenant du match de Coupe du monde opposant la Norvège à l’Irak », à la suite des deux premiers pions du Cyborg au Mondial.…

TM pour SOFOOT.com