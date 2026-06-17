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Gignac a invité Sabri Lamouchi pour France-Sénégal
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 21:19

Gignac a invité Sabri Lamouchi pour France-Sénégal

Gignac a invité Sabri Lamouchi pour France-Sénégal

Quoi de mieux que le réconfort d’un ami pour se remettre d’un licenciement ? Limogé par la Fédération tunisienne de football après la terrible déconvenue de la Tunisie face à la Suède (5-1), Sabri Lamouchi, remplacé depuis par Hervé Renard, a pu compter sur le soutien du plus mexicain des Français : Monsieur André-Pierre Gignac.

Exilé au Mexique depuis 2015, où il est une légende vivante, l’ancien buteur de l’OM a invité le coach de 54 ans chez lui, à Monterrey, à proximité du camp de base de la Tunisie, raconte L’Équipe . Les deux anciens internationaux français ont passé la journée ensemble et ont pu tous deux vibrer devant l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1) l’après-midi, juste avant le vol retour de Lamouchi. « Ou on fait match nul, ou on leur en met cinq » , pronostiquait Dédé Gignac, avant de clamer son amour pour la tunique ornée du coq : « La France reste mon pays et j’ai porté son maillot. J’ai gardé cette fibre. »

VM pour SOFOOT.com

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