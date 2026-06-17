Le monde du foot pleure Éric Roy

Dévastés. Depuis l’annonce du décès d’Éric Roy, survenu suite à un cancer du pancréas ce mercredi alors qu’il n’avait que 58 ans, de nombreuses personnalités du football ont témoigné leur tristesse face à cette nouvelle.

C’est le cas du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, qui a rapidement réagi : « Avec la disparition tragique d’Éric Roy, le football français perd un technicien très compétent et une personnalité très attachante, a déclaré DD. Ses résultats avec le Stade brestois, et notamment la qualification pour la Ligue des champions, ont mis en valeur sa grande connaissance du jeu et des joueurs […] Il a lutté contre la maladie avec une détermination qui force le respect. À titre personnel, j’ai côtoyé et appris à apprécier Éric en dehors des terrains. Je garderai le souvenir d’un homme profondément humain. …

TM pour SOFOOT.com