Mondial 2026 – Le Portugal et la RD Congo se neutralisent

Comme l'Espagne et le Brésil, le Portugal concède un match nul face à la République démocratique du Congo pour son premier match dans cette Coupe du monde 2026 (1-1). Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les hommes de Roberto Martinez n'ont jamais su être tranchants, à l'image de Cristiano Ronaldo, pour glaner les trois points.

Portugal 1-1 RD Congo

Buts : J.Neves (5 e ) pour les Portugais // Wissa (45 e +5) pour les Congolais

Incapable de dominer la République démocratique du Congo ce mercredi malgré une très large domination, le Portugal manque son entrée en Coupe du monde et doit se contenter d’un match nul logique (1-1). Contrairement à son rival éternel Lionel Messi, qui a écrasé à lui tout seul l’Algérie avec un magnifique triplé, Cristiano Ronaldo ne s’est jamais montré en mesure de porter sa sélection dans cette rencontre, que la Seleção aurait même pu perdre.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com