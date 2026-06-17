Le premier onze de Tuchel en Coupe du monde est tombé
From Three Lions to Eleven Lions. Ce mercredi soir à 22 heures, l’Angleterre va enfin entamer sa Coupe du monde face à la Croatie. Pour sa grande première sur le banc anglais dans un Mondial, Thomas Tuchel a décidé d’aligner un 4-2-3-1 . Bien évidemment, les stars Harry Kane (capitaine), Jude Bellingham et Declan Rice sont alignées d’emblée.
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