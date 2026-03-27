Quand les bombes de Trump contraignent Messi à refaire ses adieux au public argentin

Quand les bombes de Trump contraignent Messi à refaire ses adieux au public argentin

Messi, au revoir, et à bientôt. On l’assurait en septembre dernier, cette fois-ci, c’était vraiment terminé. Après un match de qualif aisément gagné par l’Argentine contre le Venezuela au Monumental, Lionel Messi faisait ses adieux en larmes au public argentin , qui ne le reverrait plus jamais porter le maillot de l’ Albiceleste au pays. Oui, mais non.

Parce qu’entre-temps, Donald Trump s’est mis en tête d’attaquer l’Iran avec son allié israélien, entraînant un chaos au Moyen-Orient et par ricochet l’annulation de la Finalissima entre l’Argentine et l’Espagne , qui devait se jouer à Lusail ce vendredi 27 mars.…

CMF pour SOFOOT.com