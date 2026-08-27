Quand le PSG, Lille et Lens connaîtront-ils les dates de leurs matchs de C1 ?

Quand le PSG, Lille et Lens connaîtront-ils les dates de leurs matchs de C1 ?

L’excitation n’est pas encore terminée. Pour les supporters, chaque tirage au sort d’une Coupe d’Europe s’accompagne du petit frisson de savoir quand les affiches seront programmées et parfois, pour les plus chanceux, quand ils pourront voyager dans un stade inconnu ou bien connu.

Le calendrier complet connu samedi

Pour ceux du PSG, de Lens et de Lille, la réponse arrivera assez vite, mais il faudra encore patienter jusqu’à samedi pour connaître le calendrier complet avec les dates et les horaires des rencontres.…

CG pour SOFOOT.com