 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand le PSG, Lille et Lens connaîtront-ils les dates de leurs matchs de C1 ?
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 19:59
Ajouter Boursorama à vos sources

Quand le PSG, Lille et Lens connaîtront-ils les dates de leurs matchs de C1 ?

Quand le PSG, Lille et Lens connaîtront-ils les dates de leurs matchs de C1 ?

L’excitation n’est pas encore terminée. Pour les supporters, chaque tirage au sort d’une Coupe d’Europe s’accompagne du petit frisson de savoir quand les affiches seront programmées et parfois, pour les plus chanceux, quand ils pourront voyager dans un stade inconnu ou bien connu.

Le calendrier complet connu samedi

Pour ceux du PSG, de Lens et de Lille, la réponse arrivera assez vite, mais il faudra encore patienter jusqu’à samedi pour connaître le calendrier complet avec les dates et les horaires des rencontres.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison
    Monaco jouera une coupe d'Europe cette saison
    information fournie par So Foot 27.08.2026 20:43 

    Monaco 4-1 Górnik Zabrze Buts : Brunner (30 e ), Coulibaly (43 e ), Golovin (50 e ) et Biereth (78 e ) pour l’ASM // Antiste (83 e ) pour Zabrze Mission accomplie pour Monaco. En alliant gestion et efficacité, l’AS Monaco a tranquillement assuré sa qualification ... Lire la suite

  • L'UEFA lève son boycott mais ne lâche pas Gianni Infantino
    L'UEFA lève son boycott mais ne lâche pas Gianni Infantino
    information fournie par So Foot 27.08.2026 20:29 

    Une petite victoire pour l’UEFA ? Réunie à Monaco en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, l’UEFA a officiellement communiqué sur ses relations très tendues avec la FIFA, contre laquelle il était notamment évoqué une plainte suite à la récente menace ... Lire la suite

  • C1 : les autres chocs de la phase de ligue
    C1 : les autres chocs de la phase de ligue
    information fournie par So Foot 27.08.2026 19:54 

    Paris, Lille et Lens savent à quelle sauce ils vont être mangés, mais qu’en est-il des autres ? Comme depuis maintenant plus de deux ans, les tirages au sort de la Ligue des champions nouveau format nous offre une ribambelle de chocs, alors voici ce qui attend ... Lire la suite

  • Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich
    Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich
    information fournie par So Foot 27.08.2026 18:55 

    Une sacrée mission pour Ancelotti Junior. Pour sa première expérience sur un banc européen, Davide Ancelotti va découvrir la Ligue des champions avec le LOSC. Les Dogues ont été servis lors du tirage au sort de la saison régulière ! Le club nordiste a tiré deux ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank