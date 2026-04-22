Le Bayern Munich s'en remet (encore) à Harry Kane pour filer en finale
Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Munich
Buts : Kane (22 e ) et Diaz (90 e +3)
Le triplé, c’est toujours possible ! Déjà champion de Bundesliga et qualifié dans le dernier carré de la Ligue des champions, le Bayern Munich est désormais en finale de la Coupe d’Allemagne : opposés au Bayer Leverkusen, les Bavarois se sont imposés grâce à un but de l’inévitable Harry Kane. Au bout de vingt minutes, l’attaquant anglais a en effet profité d’un bon service de Jamal Musiala pour achever une belle action collective.…
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