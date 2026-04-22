Surprise : Nice élimine Strasbourg et se qualifie en finale !

Surprise : Nice élimine Strasbourg et se qualifie en finale !

Strasbourg 0-2 Nice

Buts : Wahi (51 e , et 82 e SP)

Et si la saison cauchemardesque se terminait en rêve ? Et si, au bout de longs mois de déceptions, Nice remportait finalement un titre ? Les Aiglons peuvent en tout cas y songer puisque, contre toute attente, ils ont éliminé Strasbourg ce mercredi soir pour se qualifier en finale de la Coupe de France. Alors que cette compétition était considérée comme l’une des priorités pour les Alsaciens et que leurs adversaires jouent le maintien en Ligue 1, le favori a étonnement laissé l’outsider dicter sa loi.…

FC pour SOFOOT.com