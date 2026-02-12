Quand le PSG est passé à côté de Jérémy Jacquet

Le recruteur doit s’en mordre les doigts. Ce jeudi, une indiscrétion refait surface : il y a quelques années, le Paris Saint-Germain n’a pas eu de coup de cœur pour Jérémy Jacquet alors qu’il avait le phénomène sous les yeux. C’est ballot, quand on sait que depuis Liverpool a déboursé plus de 70 patates pour se l’offrir. C’était lors d’une détection, le joueur était alors en U13 à Joinville. Le club de la capitale a préféré jeter son dévolu sur Sékou Doucouré. Un joueur qui n’a pas eu la même réussite, n’ayant croqué que trois rencontres de Ligue 1 depuis son départ à Nantes en 2024 .

Pour Le Parisien , un ancien membre de la cellule recrutement du PSG explique ce choix : « Le PSG hésitait entre lui et Sékou Doucouré, dont le profil était plus dans la philosophie de projection du club. Jacquet avait des qualités mais il semblait moins prêt techniquement » .…

EA pour SOFOOT.com