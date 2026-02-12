 Aller au contenu principal
Pour Didier Deschamps, « avoir de l'expérience reste important » pour le poste de gardien de but
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 20:49

Va encore falloir lire entre les lignes. Interrogé au micro de La Chaine L’Équipe en marge du tirage au sort de la prochaine Ligue des nations, laquelle verra l’Équipe de France opposée à l’Italie, la Belgique et la Turquie à partir du 23 septembre 2026, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a passé en revue plusieurs sujets d’actualité , à commencer par un potentiel remue-ménage dans la hiérarchie des gardiens de but en vue du prochain Mondial américain.

« Je ne vais pas dire que tout le monde a sa chance, (Jean Butez et Robin Riesser) sont de bons gardiens, on les suit, mais sans rentrer dans le détail, le poste est très spécifique » a-t-il notamment réagi, concédant également que si une réflexion approfondie sera menée sur la question, « avoir de l’expérience reste important » . Invité à commenter la relégation de Lucas Chevalier sur le banc du PSG au profit de son concurrent Matveï Safonov, DD ne pouvait que déplorer que « la situation de Lucas n’est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous, mais c’est Luis Enrique qui décide ».

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
