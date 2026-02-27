Ligue des champions : le tirage au sort des huitièmes au complet

Huitièmes for a dream . Ce jeudi se déroulait le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Ligue des champions 2025-2026, en voici le programme :

Pour la cinquième année consécutive, le Real Madrid retrouvera Manchester City sur sa route . Cette saison, les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors du premier tour, avec une victoire de City à Madrid (1-2). Sur le plan global, pas vraiment de jaloux : 15 confrontations, cinq victoires madrilènes, cinq victoires cityzens, cinq nuls.…

AB pour SOFOOT.com