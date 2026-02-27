Jesse Lingard vers une nouvelle aventure au Brésil ?

Après un passage à Séoul, Jesse Lingard devrait s’en aller au Brésil. Selon ESPN, l’ex-international anglais devrait s’engager avec le Corinthians . Il serait en « négociations avancées » avec le club de São Paulo.

Libre de tout contrat depuis décembre dernier, le joueur passé par Manchester United, West Ham ou Nottingham Forest intéressait également Wrexham et des clubs italiens. Pas de rencontre prévue avec Ryan Reynolds, tout de suite. En revanche, en signant au Corinthians, Lingard retrouverait son ancien coéquipier à Manchester : Memphis Depay . Ça risque de danser dans les vestiaires.…

EA pour SOFOOT.com