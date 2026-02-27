Le PSG retrouvera Chelsea en Ligue des champions

Le champion du monde contre le champion d’Europe. C’est ce que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a réservé au Paris Saint-Germain, ce vendredi midi : ce sera donc Chelsea plutôt que le FC Barcelone sur le chemin européen des Parisiens.

Très irréguliers et décevants en Premier League (5 e ), les Blues , désormais dirigés par un Liam Rosenior qui connaît bien le PSG, avaient réussi à terminer la phase de ligue de C1 à la 6 e place avec un calendrier plus abordable que celui des Parisiens (Naples, Pafos, Atalanta, Barça, Qarabag, Ajax, Benfica, Bayern).…

CG pour SOFOOT.com