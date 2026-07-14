Quand le parcours de l'Espagne au Mondial bouleverse la Liga
Sortez les calendriers. Le parcours de la sélection espagnole, qualifée pour les demi-finales de la Coupe du monde ce mardi soir face à l’équipe de France, a conduit les dirigeants à modifier la première journée de Liga . Trois rencontres ont ainsi été repoussées d’une dizaine de jours. Alors que la reprise est programmée pour le week-end des 15 et 16 août, Valence-Betis se jouera finalement le mardi 25 août, Real Madrid-Real Sociedad le mercredi 26 et FC Barcelone-Athletic Club le jeudi 27 .
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